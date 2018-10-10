THY Avrupa Ligi'nin en başarılı Türk takımı Fenerbahçe

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde, Türk takımları arasında tek şampiyonluk sevincini Fenerbahçe yaşadı.

THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan sarı-lacivertliler, Türk basketbol tarihine adını yazdırdı.

Bu kulvarda son dört sezondur Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, üç kez finale çıkmayı başardı. İstanbul'da 2017'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanyol temsilcisi Real Madrid'i geçen sarı-lacivertliler, finalde de Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.

ANADOLU EFES İKİ KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE YER ALDI

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak bir başka Türk takımı Anadolu Efes, "Kupa-1"de 2 kez Dörtlü Final'e kaldı.

Lacivert-beyazlılar, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Dörtlü Final oynadı. Anadolu Efes, 2000 yılında Selanik'te düzenlenen organizasyonda 3. oldu. İstanbul temsilcisi, bir sonraki sezon, FIBA'nın düzenlediği Suprolig'de Dörtlü Final'de yer alıp yine üçüncülük kürsüsüne çıktı.

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN YENİDEN

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası şampiyonu olarak THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden Darüşşafaka Tekfen, bu organizasyonda yeniden yer alacak.

Son olarak 2016-2017 sezonunda THY Avrupa Ligi'ne katılan yeşil-siyahlılar, bir sezon aranın ardından tekrar Avrupa'nın bir numaralı kupasına dahil oldu.

AVRUPA LİGİ'NİN EN BAŞARILISI OBRADOVİC

TÜRKİYE ADINA 14 TAKIM

Türkiye, 1958 yılında başlayan "Kupa-1"de bugüne dek 14 takımla temsil edildi.

Türkiye'yi en fazla 28 kezle Anadolu Efes (Efes Pilsen) temsil etme hakkı kazandı. Anadolu Efes'i 16 kezle Fenerbahçe, 12 kezle de Galatasaray takip etti.

Ayrıca, Ülker 11, Eczacıbaşı 8, İstanbul Teknik Üniversitesi 5, Darüşşafaka 4, Beşiktaş 2, Karşıyaka 2, Türk Telekom, TOFAŞ, Muhafızgücü, Altınordu ve Modaspor ise birer kez Türkiye adına kupada yer aldı.

İLK MAÇ MODASPOR'UN

Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda Türkiye'yi ilk temsil eden takım Modaspor oldu.

Modaspor, 1958 yılında FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Modaspor, Yugoslavya ekibi ASK Olimpija'ya iki maçta da (67-74 ve 45-86) yenilerek elenmişti.

İLK GALİBİYET GALATASARAY'IN

"Kupa 1" de Türk takımları adına ilk galibiyetini Galatasaray elde etti.

Galatasaray, 1960-1961 sezonunda Yunan ekibi Olympiakos'u 72-41 yenerek Türkiye'ye ilk galibiyet sevincini yaşattı.

Öte yandan Fenerbahçe, 1959-1960 sezonunda yer aldığı FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu maç oynamadan hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'e iki maçını da kaybetti. Böylelikle Türk takımları arasında ilk saha içi galibiyeti 1960-1961 sezonunda Galatasaray'ın oldu.