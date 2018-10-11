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, Avrupa'da farklı başladı

'nde sezonun ilk maçına çıkan , deplasmanda Alman temsilcisi 'i 90-71 mağlup etti. Anadolu Efes'te Brock Motum 14 ve Shane Larkin 13 sayıyla yıldızlaşan isimler oldular.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 23:28
Anadolu Efes, Avrupa'da farklı başladı

Basketbolda 'nin ilk haftasında , deplasmanda Alman ekibi 'i 90-71 yendi.

Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-18 geride kapatan Anadolu Efes, devreyi 44-37 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip karşısında son periyoda 72-51 üstün giren lacivert-beyazlılar, rakibini 90-71 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

Konuk takımda Brock Motum 14, Shane Larkin 13, James Anderson da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Anadolu Efes, ikinci hafta mücadelesinde 17 Ekim Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'u ağırlayacak.

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Anadolu Efes, Avrupa'da farklı başladı
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