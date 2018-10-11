Anadolu Efes, Avrupa'da farklı başladı

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi.
Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-18 geride kapatan Anadolu Efes, devreyi 44-37 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip karşısında son periyoda 72-51 üstün giren lacivert-beyazlılar, rakibini 90-71 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.
Konuk takımda Brock Motum 14, Shane Larkin 13, James Anderson da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Anadolu Efes, ikinci hafta mücadelesinde 17 Ekim Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'u ağırlayacak.