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, Avrupa'da 474. maçına çıkıyor

'nin ilk haftasında yarın sahasında İspanyol temsilcisi 'yla karşılaşacak , Avrupa kupalarında 474. maçını oynayacak. Fenerbahçe, bugüne dek oynadığı 473 maçta 267 galibiyet ve 206 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'ndeki 271 müsabakada 156 galibiyet elde etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 11:25
Fenerbahçe, Avrupa'da 474. maçına çıkıyor

Erkek Basketbol Takımı, 'nin ilk haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi 'yla yapacağı mücadeleyle Avrupa kupalarında 474. maça çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 473 karşılaşmada 267 galibiyet elde etti, 206 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı.

Söz konusu sezonda İsrail'in takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertliler, iki müsabakayı da kaybetti.

Sarı-lacivertlilerin, kulvarlarına göre Avrupa kupalarında oynadığı maçlar, galibiyet ve yenilgi sayıları şöyle:

OrganizasyonMaç sayısıGalibiyetYenilgi
THY Avrupa Ligi271156115
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası835
FIBA Avrupa Ligi1899
Kupa Galipleri Kupası633
Saporta Kupası522626
Koraç Kupası643529
Kuzey Avrupa Ligi1477
FIBA Avrupa Kupası402812
TOPLAM473267206

THY AVRUPA LİGİ'NDE 271 MAÇ

Fenerbahçe, yeni sezonda da şampiyonluk hedeflediği THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 271 maç yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 156 galibiyet alırken, 115 kez de salondan yenilgiyle ayrıldı.

Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan ve kulüpler bazındaki en büyük organizasyon olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.

Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.

156 GALİBİYETİN 107'Sİ OBRADOVİC'LE

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'ndeki 156 galibiyetinin 107'sini başantrenör 'le elde etti.

Obradovic'in 2013 yılında takımın başına gelmesiyle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin iddialı takımlarından biri oldu. Sırp başantrenörle 6. sezonuna başlayan Fenerbahçe, önceki 5 sezonun 4'ünde Dörtlü Final oynama başarısı göstermiş ve 2016-2017'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Fenerbahçe, Obradovic yönetiminde çıktığı 153 THY Avrupa Ligi maçında 107 galibiyet elde ederken 46 kez de rakiplerine yenildi.

AVRUPA KUPALARINDA İLK DÖRTLÜ FİNAL 2005'TE

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe Doğuş, dördüncülükle yetindi.

AVRUPA LİGİ'NDE DÖRTLÜ FİNAL'İN DEĞİŞMEZİ OLDU

Sarı-lacivertliler, son 4 sezonda yer aldığı Dörtlü Final organizasyonun değişmez takımlarından biri olmayı başardı.

Bu organizasyonda son üç sezondur da final oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.

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Fenerbahçe, Avrupa'da 474. maçına çıkıyor
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