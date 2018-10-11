Zeljko Obradovic: Taraftarlarımızın salonu doldurmalarını bekliyorum

Fenerbahçe Erkek Basetbol Takımı, THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Herbalife Gran Canaria ile yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücedele edecek. Sarı-lacivertli ekipte başantrenör Zeljko Obradovic ve Tyler Ennis karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Herbalife Gran Canaria'nın tempolu bir oyun oynadığına vurgu yapan ve taraftarlardan salonu doldurmalarını beklediğini ifade eden Obradovic, "Gran Canaria, EuroLeague'deki yeni ekiplerden biri. Çok spesifik bir basketbol oynuyorlar. Koç Salva Maldonado'yu çok yakından tanıyorum, benim ACB'de çalıştığım dönemlerde kendisi de bu ligde görev yapıyordu. Karşılaşmanın nasıl bir şekilde seyredeceğini kesinlikle anlamamız gerekiyor. Savunmada agresif olmaya ve hücumda da tempo yapmaya çalışıyorlar. Çok fazla sayıda üç sayılık atış kullanıyorlar. Tüm bunlardan hareketle söyleyebilirim ki çok tehlikeli bir takımla oynayacağız. EuroLeague'de her takıma karşı olduğu gibi onlara da büyük saygı duyuyoruz. İlk maçımız olması nedeniyle bu maçta taraftarlarımızın salonu doldurmalarını ve takımımıza yardım etmelerini bekliyorum" dedi.

TYLER ENNIS: "EUROLEAGUE'DE İLK KEZ FORMA GİYECEK OLMAKTAN DOLAYI GERÇEKTEN HEYECANLIYIM"

Fenerbahçe'ye bu yaz dahil olan ve kariyerinin ilk EuroLeague mücadelesinde boy gösterecek Tyler Ennis ise "EuroLeague'de ilk kez forma giyecek olmaktan dolayı gerçekten heyecanlıyım. Elbette evimizde oynayacağımız ilk karşılaşmayı kazanabilmeyi çok istiyorum. Bence bu sezondan ne beklememiz gerektiğini gösteren, çok faydalı bir hazırlık dönemi geçirdik. Fakat normal sezon çok daha yoğun ve zorlu olacaktır. İlk maça hazır olabilmek adına çok çalışıyoruz ve umarım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırız" ifadelerini kullandı.