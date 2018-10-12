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Efes’ten harika gala

THY Avrupa Ligi’nde yeni sezon dün start alırken, , Almanya’da Bayern Münih’i 19 sayı farkla mağlup etti

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Efes’ten harika gala
AVRUPA basketbolunun zirvesi THY Avrupa Ligi dün oynanan maçlarla başladı. Bu sezon kurduğu kadroyla uzun yıllar sonra zirveye oynamayı hedefleyen Anadolu Efes Almanya'da Bayern Münih'i 90-71 yenerek gücünü gösterdi. Maçın ilk yarısını da 44-37 önde geçen lacivert-beyazlılar, 28-14'lük üçüncü çeyrek skoruyla farkı açtı ve salondan 90-71 galip ayrıldı. Dün yine ilk maçına çıkan Darüşşafaka Tekfen, güçlü rakibi Real Madrid'e İspanya'da 109-93 mağlup oldu. Fenerbahçe ise bugün saat 20.45'te başlayacak maçta Gran Kanaria'yı konuk edecek.
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Efes’ten harika gala
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