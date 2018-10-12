Efes’ten harika gala

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA basketbolunun zirvesi THY Avrupa Ligi dün oynanan maçlarla başladı.Maçın ilk yarısını da 44-37 önde geçen lacivert-beyazlılar, 28-14'lük üçüncü çeyrek skoruyla farkı açtı ve salondan 90-71 galip ayrıldı.Fenerbahçe ise bugün saat 20.45'te başlayacak maçta Gran Kanaria'yı konuk edecek.