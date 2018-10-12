Selçuk Ernak: Olgunlaşacağız, oynayarak öğreneceğiz

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, ligin 2. haftasında oynayacağı Arel Üniversitesi Büyükçekmece mücadelesinin hazırlıklarını Sakarya Spor Salonu'nda sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Selçuk Ernak, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiklerini ancak 30 yıldır Avrupa müsabakası oynanmamış şehirde şampiyonanın önemli bir tecrübe olduğunu belirtti.

İlk üç resmi maçı kaybettiklerini aktaran Ernak, "Bu takımın zamana ihtiyacı olduğu aşikar ancak her gün olumlu yönde ilerleme kaydediyoruz. Bu dakikadan itibaren de daha fazla detaycı çalışmaya gayret ediyoruz. Takımın yaşı ve tecrübesi gereği sahada heyecanlanıyoruz. Bu heyecan da maçın kırılgan noktalarında hata yapmamıza neden oluyor. Olgunlaşacağız, oynayarak öğreneceğiz. Bu işin başka çıkar yolu yok." ifadelerini kullandı.

Takımın genç oyuncusu Alp Karahan da Sakarya'nın kariyeri için fırsat olduğunu belirterek, "Ligin en genç 3-5 takımından biriyiz, bu yüzden de tecrübesiz olabiliriz ama enerjimizle beraber bunu yeneceğiz. İlk üç maçta şansızlık yaşadık. Beklemediğimiz yenilgiler aldık. Önümüzdeki maçları daha da ciddiye alıp mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.