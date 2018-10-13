Beşiktaş ilk galibiyetini aldı

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan ligdeki ilk galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Pınar Karşıyaka, karşılaşmanın ilk bölümünde İlkan Karaman'ın skorer oyunuyla 6. dakikayı 7-3 üstün geçti. Ardından sayı üretmekte zorlanan konuk takım karşısında Kenan Sipahi, Benzing, Can Maxim Mutaf ve Samet Geyik ile basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 13-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, hücumda tutuk kalan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Henry, Chatman, Gailius ve Berk İbrahim Uğurlu'nun kazandırdığı basketlerle 14. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 15-22. Daha sonra pota altından üst üste sayılar bulan ev sahibi takım, Burak Can Yıldızlı'nın basketiyle 18. dakikada öne geçti: 25-24. Son bölümde Gailius ile etkili olan rakibi karşısında serbest atış çizgisi ile boyalı alandan skor bulmaya devam eden Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 32-31 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 6-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 22. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 38-31. Ardından Marei'nin üst üste kaydettiği basketlerle oyunu dengeleyen ve farkı 2 sayıya indiren Pınar Karşıyaka'ya, Erkan Veyseloğlu ve Kenan Sipahi ile cevap veren Beşiktaş Sompo Japan, final periyoduna 51-47 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin ilk 4 dakika 45 saniyesinde 2 takım da skor üretemedi. Kalan bölümde Pınar Karşıyaka'nın Walker ile bulduğu basketlere Ömer Al ve Benzing ile karşılık vererek rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmadan 61-57 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 6, Gibson 4, Erkan Veyseloğlu 8, Alexander 1, Buva 6, Burak Can Yıldızlı 4, Can Maxim Mutaf 7, Duşan Cantekin 2, Ömer Al 4, Samet Geyik 2, Pressey 3, Benzing 14

Pınar Karşıyaka: Walker 14, Henry 3, Erdi Gülaslan, İlkan Karaman 11, Marei 10, Akif Egemen Güven 2, Berk İbrahim Uğurlu 3, Görkem Doğan, Tayfun Erülkü, Gailius 10, Chatman 4

1. Periyot: 13-12

Devre: 32-31

3. Periyot: 51-47

DUSKO IVANOVİC: "BU İSTİKRARI KORUMAMIZ GEREKİYOR"



Pınar Karşıyaka'yı sahasında 61-57 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Beşiktaş Sompo Japan'da Başantrenör Dusko Ivanovic, karşılaşmanın ardından, "Avrupa maçının ardından ligde kazanmak önemliydi. Bu istikrarı korumamız gerekiyor" dedi.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka'yı taraftarı önünde mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan'da Başantrenör Dusko Ivanovic, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Zor bir maça çıktıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bu maçta problem yaşamadık. Bizim için zor bir maç oldu. Tüm sezon zor olacak. Genel olarak iyi defans yaptık. İlk yarı biraz problem yaşadık ve istediğimiz oyunu yapamadık. Özellikle 8 serbest atıştan yararlanamadık. Sert oynamaya çalıştık ama tempomuz yavaştı. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Bütün takımın skora katkı yapmasına da değinen Ivanovic, "Bütün takımın birlikte oynayıp takım olması için çalışıyoruz. Önemli olan sahada ne kadar kaldıkları değil. Bugün Ömer Utku sahada çok fazla kalmamasına karşın çok iyi işlere imza attı. Herkesten bunu bekliyorum" şeklinde konuştu.



Başarılı oyuncu Erkan Veyseloğlu da maçın çok zor geçeceğini bildiklerini ifade ederek, "Önemli bir maçtı. Taraftarın önemli desteğiyle galibiyet almak istiyorduk. Biraz zor oldu ama kazandığımız için mutluyuz. Bizim için moral oldu. Dilerim bu istikrarı koruyup Avrupa ve ligde iyi yerlere ulaşırız. Bu sezon bir geçiş süreci var ve bazen bu süreçler sancılı geçebiliyor. En az hasarla bu dönemi atlatarak yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.