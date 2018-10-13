Derbide kazanan Beşiktaş

Galatasaray, karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iki takım da dış atışlardan birçok isabet buldu ve Beşiktaş, soyunma odasına 48-46 üstün gitti.

Etkili oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren Beşiktaş, farkı açarak son çeyreğe 71-61 önde girdi.

Dördüncü periyotta da hız kesmeyen Beşiktaş, Mitchell, Bahar Çağlar ve Mircheva'nın sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayarak 32. dakikada farkı 17 sayıya (78-61) çıkardı. Kalan bölümde oyundan kopan Galatasaray karşısında farkı açan Beşiktaş, derbiden 91-77 galip ayrıldı.

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Önder Yılmaz, Kerem Yılmaz, Yiğit Emre Şimşek

BEŞİKTAŞ: Mitchell 21, Kübra Siyahdemir 5, Akhator 20, Esra Erden Atacan 8, Bahar Çağlar 12, Mircheva 22, Bahar Yapar, Melek Uzunoğlu, Elif Bayram 1, Hilal Bayraktar, Nisa Yalçın 2, Nurcan Ceren Ciğerci

GALATASARAY: Işıl Alben 11, Jefferson 19, Macaulay 15, Sinem Ataş, Grigalauskyte 10, İnci Güçlü 4, İrem Naz Topuz, Şerife Onar 7, Sude Yılmaz 2, Farhiya Abdi 8, Eda Şahin, Nazlı Gökdemir 1

1. PERİYOT: 21-22

DEVRE: 48-46

3. PERİYOT: 71-61