Gaziantep Basketbol evinde Banvit'e geçit vermedi

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Vasiliaskus ve Can'ın sayılarıyla öne geçti. Banvit Perez ve Oliver ile oyunda etkili olmaya çalışsa da ilk periyot 19-12 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

2'nci periyoda da ev sahibi takım etkili oyununu sürdürdü. Gaziantep Basketbol Jekiri ve McKissic'in sayılarıyla farkı açtı. Banvit Perez ve Morgan'un bulduğu sayılarla oyunda tutunmaya çalıştı. Bu periyot 38-26 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğü ile son buldu.

Karşılaşmanın 3'üncü periyotunda da ev sahibi takım oyunun kontrolünü elinden bırakmadı. Aradaki farkı koruyan ev sahibi takım bu periyodu 58-45 önde kapattı.

Mücadelenin son periyodunda Banvit arka arkaya bulduğu sayılarla farkı kapatmayı başardı. Oliver ve Rıdvan'ın başarılı bir performans sergilediği periyotta Gaziantep Basketbol sayı üretmekte zorlandı. Karşılaşma 73- 69 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Gaziantep temsilcisinde Vasiliauskas 18, McKissic 17 ve Jekiri de 15 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Banvit'te ise 15 sayı atan Morgan ile Thornton 14, Rıdvan Öncel de 10 sayı atarak dikkat çeken oyuncular oldu.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Mehmet Şahin

GAZİANTEP BASKETBOL: James(4), Haciyeva(3), Vasiliauskas(18), Kadir(2), Jekiri(15), McKissic(17), Can(12), Doğan(2)

BANVİT: Perez(5), Thonrtno(12), Oliver(9), Morgan(15), Rıdvan(10), Metehan(1), Bircevic(9), Şehmuz(6)

1'İNCİ PERİYOT: 19-12

İLK YARI: 38-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-45

5 FAUL: Jekiri (Gaziantep Basketbol)