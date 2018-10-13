Hakiki Kanarya

Fenerbahçe
, THY Avrupa Ligi
'ne farklı başladı... Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisi Gran Canaria'yı 97-72 yendi. İlk periyotta rakibine serbest atışlar dışında sadece iki basket izni veren ve 22-10'luk skoru bulan Fenerbahçe, gecenin yıldızı (19 sayı, 11 ribaunt, 3 asist) Vesely'nin 10 sayısı ile devreyi 49-35 önde bitirdi. İkinci yarıda farkın 9'a inmesinin ardından Vesely'nin girişi ile vites yükselten Kanarya, Datome ve Kalinic'in de skora katkısıyla farkı açtı ve parkeden 97-72 galip ayrıldı. İki takım ilk 18 üçlük (Fenerbahçe 6-Canaria 12) üçlük denemesinde 0 çekti. F.Bahçe'de süre alan 11 oyuncu da sayı üretti, Datome dışında herkes asist yaptı.