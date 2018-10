Heyecan fırtınasında kazanan Bahçeşehir Koleji

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde ikinci galibiyetini alırken, Galatasaray ikinci maçını da yitirdi.

Mücadeleyi Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da izledi.

Karşılaşmaya Slaughter ve Rautins'in basketleriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 2. dakikayı 7-2 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine etkili giren Galatasaray, Erol Can Çinko ve Ayberk Olmaz'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 12. dakikada öne geçti: 23-26. Karşılıklı basketlerle geçen periyodun son bölümünde White ve Rautins ile üst üste sayılar üreten Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 44-37 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına iki takım da sert savunmayla başladı. Galatasaray'ın periyodun 3. dakikasında faul hakkını doldurması sebebiyle sık sık serbest atış çizgisine gelen Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada Emir Preldzic'in sayılarıyla farkı çift hanelere çıkardı: 54-44. Sarı-kırmızılılar, Harrison'ın üst üste bulduğu 6 sayıyla farkı azaltsa da son periyoda ev sahibi takım 58-55 önde girdi.

Son çeyreğe Auguste'un smaçlarıyla başlayan Galatasaray, 32. dakikada öne geçti: 58-59. Periyodun ilk 3 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen sarı-kırmızılılar, Hayes ve Göksenin Köksal'ın basketleriyle 33. dakikada seriyi 9-0'a taşıdı: 58-64. Slaughter ve Rautins'in basketleriyle toparlanan Bahçeşehir Koleji, Barrufet'in 38. dakikadaki üçlüğüyle eşitliği sağladı: 73-73. Yine Barrufet'in 39. dakikadaki üçlüğüyle öne geçen (76-75) ev sahibi takım, son dakika içinde aynı oyuncuyla farkı 3'e çıkardı: 78-75. Bitime 43 saniye kala Rautins ile farkı 4 sayıya (80-76) yükselten ev sahibi ekip, parkeden 83-78 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Bahçeşehir Koleji formasıyla 26 sayı kaydeden Barrufet olurken, Galatasaray'da Harrison 19 sayıyla oynadı.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Serhat Büker?

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Barrufet 26, Rautins 19, Can Altıntığ 7, Hakan Yapar, Slaughter 12, White 8, Babb, Emir Preldzic 9, Yiğitcan Turna 2

GALATASARAY: Webster 11, Harrison 19, Göksenin Köksal 11, Hayes 7, Ege Arar 6, Klobucar 4, Auguste 7, Can Korkmaz 3, Erol Can Çinko 3, Ayberk Olmaz 7

1. PERİYOT: 21-18

DEVRE: 44-37

3. PERİYOT: 58-55

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.02 Babb (Bahçeşehir Koleji)