Tofaş yoluna kayıpsız devam etti

Lige galibiyetle başlayan TOFAŞ, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye kötü başlayan Bursa temsilcisi ilk periyot yalnızca 8 sayı üretebildi ve çeyreği de 8-16 geride tamamladı. İkinci çeyrek ile birlikte özellikle hücumda pota altını etkili kullanan TOFAŞ, üst üste sayılar bularak maçta öne geçti ve rakibini de bu periyotta 10 sayı tutarak devreye 32-26 önde girdi.

Dönüşte de Garrett ve Withey'nin skorer oyunuyla ritim bulan TOFAŞ, maçtaki kontrolünü iyice eline geçirdi. Taraftar desteğini de arkasına alan mavi yeşillilerde Yiğit Arslan da benchten gelerek skora önemli katkı sunarken Bursa temsilcisi, 54-38 üstün başladığı final periyodında da ritmini korudu ve parkeden 73-61 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından TOFAŞ ligde 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Özge Şentürk?

TOFAŞ: Kenny Kadji (10), Kyle Weems (4), Diante Garrett (17), Demonte Harper (7), Jeff Withey (11), Yiğit Arslan (17), Barış Ermiş (3), Berkan Durmaz (2), Muhaymin Mustafa (2), Muhsin Yaşar

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Yağmur, Damian Kulig (9), Semih Erden (13), Luka Babic (18), Terrell Holloway (16), Mert Gizir, Sabahattin Can Göndür (3), Shevon Thompson (2)

1.PERİYOT: 8-16

DEVRE: 32-26

3. PERİYOT: 54-38