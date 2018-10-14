Gala derbisinde Beşiktaş, Galatasaray’ı farklı geçti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş
, Galatasaray
'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 46-44 önde kapatan ve ikinci yarısında çok üstün bir oyun ortaya koyan siyahbeyazlılar, rakibini 91-77 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekipte Mircheva 22, Akhator 20 ve Mitchell da 21 sayı üretti. Galatasaray'da ise Macaulay 15, Jefferson da 19 sayı üretti. Günün diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı: Mersin BŞB-Hatay BŞB: 58-65,
Botaş-İstanbul Üniversitesi: 79-49, İzmir Belediyespor- Gündoğdu Adana Basketbol: 83-75. GAZİANTEP İKİDE İKİ YAPTI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Darüşşafaka'yı deviren Gaziantep Basketbol, dün de Banvit engelini 73-69'la geçerek 2'de 2 yaptı. İyi savunma ile farkı 16 sayıya çıkaran Gaziantep ekibi farkın kapanmasına engel olamasa da kazanmasını bildi. Ev sahibinde Jekiri-Vasiliauskas-McKissic 50 sayı üretti. Diğer maçlarda Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 61-57 yenerken, Bahçeşehir Koleji de G.Saray'ı 83-78 mağlup etti. Tofaş da İstanbul BBSK'yı 73-61 devirdi. ?FENER'DEN SÜPER AÇILIŞ
Voleybolda Efeler Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe, Jeopark Kula Belediye'yi 25-15, 25-22 ve 25-16 setlerle 3-0 yendi. İlk sete 11-0'lık seri ile başlayan sarı-lacivertliler 25-15 ile 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen ikinci sette geriden gelen F.Bahçe Ter Maat, Emre Batur ve Klinkenberg'in sayılarıyla 25-22'lik sonuçla 2-0'ı buldu. Üçüncü sette Klinkenberg ile etkili servis kullanan Fenerbahçe, teknik molaya 12-9 üstün girdi ve seti 25-16, maçı da 3-0 kazandı. Kanarya'da Ter Maat 18, Klinkenberg 14, Emre Batur 11 ve Cupkovic 13 sayı ile oynadı.