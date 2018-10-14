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Türk Telekom - : 72 - 80

'nin 2'nci haftasında deplasmanda Türk Telekom'u 80-72 mağlup etti.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 17:43
Türk Telekom - Fenerbahçe: 72 - 80

'nin 2'nci haftasında deplasmanda Türk Telekom'u 80-72 mağlup etti. Sarı-Lacivetli ekip, bu sonuçla ligdeki 2'nci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Türk Telekom'dan oldu. Fenerbahçe'de 16 ise attığı 15 sayıyla galibiyetle önemli rol oynadı.

SALON: Ankara Spor
HAKEMLER: Erşan Kartal, Can Mavisu, Sinem Tetik
TÜRK TELEKOM: 7, Terrance Campbell Jr 9, Serhat Çetin 2, Sylven Landesberg 19, 8, Vladimir Stimac 19, 6, Yunus Sonsırma, Polat Kaya, Nusret Yıldırım, Can Akın, Metin Türen
FENERBAHÇE: Tyler Ennis 8, 11, Ahmet Düverioğlu 6, Jan Vesely 16, Nikola Kalinic 13, Marko Guduric 9, Joffrey Lauvergne 7, , Bobby Dixon 10, Egehan Arna

1'İNCİ PERİYOT: 19 - 22
DEVRE: 37 - 31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55 - 57
5 FAUL ALAN: Kenny Gabriel (35.05)

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Türk Telekom - Fenerbahçe: 72 - 80
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