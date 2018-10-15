Gemlik Basketbol genç kadrosuyla iddialı

Türkiye Basketbol 2. Ligi 2017/2018 sezonunda çok dar bir bütçeye sahip olmasına rağmen 1. Lig'e yükselme gurubuna kalarak büyük başarı elde eden Gemlik Basketbol yeni sezona iddialı giriyor. Bursa ekibi, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Basketbol'dan Adnan Hepgür'ün yanı sıra Türkiye 1.lLig ekibi Yalova Bld.'den Recep Solak ve Canberk Uzunkaya gibi önemli isimleri kadrosuna katarken 2. Lig'in iddialı takımı Boluspor'dan da Faik can Nurkan ile anlaştı.



Gemlik Basketbol başkanlığını yapan Berkay Bulut, "Türkiye Basketbol 2. Lig'in en düşük bütçesine sahip bir takım olarak 2017/2018 1. Lig Yükselme Grubu'na kaldık. 2018-2019 sezonunda daha genç bir kadro ile sezonu açıyoruz. Yönetim olarak tüm yetkiyi menajerimize ve antrenörümüze vererek çok daha iyi bir çalışma ortamı yarattık. Genç oyuncu yapımız ile 2.ligde üst sıralarda yer alarak Bursayı temsil edeceğiz." dedi.



Gemlik Basketbol, 3 Kasım 2018 Cumartesi günü İzmir ekibi olan Bornova Belediye ile 2018/2019 sezonunu açacak...

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