Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Gemlik Basketbol genç kadrosuyla iddialı

Gemlik genç kadrosuyla iddialı

Türkiye 2. Ligi'nin iddialı takımı kurduğu genç kadro ile yeni sezonda adından çok söz ettirecek.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 15:25
Gemlik Basketbol genç kadrosuyla iddialı

Türkiye 2. Ligi 2017/2018 sezonunda çok dar bir bütçeye sahip olmasına rağmen 1. Lig'e yükselme gurubuna kalarak büyük başarı elde eden yeni sezona iddialı giriyor. ekibi, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Basketbol'dan Adnan Hepgür'ün yanı sıra Türkiye 1.lLig ekibi Yalova Bld.'den Recep Solak ve Canberk Uzunkaya gibi önemli isimleri kadrosuna katarken 2. Lig'in iddialı takımı Boluspor'dan da Faik can Nurkan ile anlaştı.

Gemlik Basketbol başkanlığını yapan Berkay Bulut, "Türkiye Basketbol 2. Lig'in en düşük bütçesine sahip bir takım olarak 2017/2018 1. Lig Yükselme Grubu'na kaldık. 2018-2019 sezonunda daha genç bir kadro ile sezonu açıyoruz. Yönetim olarak tüm yetkiyi menajerimize ve antrenörümüze vererek çok daha iyi bir çalışma ortamı yarattık. Genç oyuncu yapımız ile 2.ligde üst sıralarda yer alarak Bursayı temsil edeceğiz." dedi.

Gemlik Basketbol, 3 Kasım 2018 Cumartesi günü İzmir ekibi olan Bornova Belediye ile 2018/2019 sezonunu açacak...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Gemlik Basketbol genç kadrosuyla iddialı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN