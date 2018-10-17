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evinde geçit vermiyor

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Galatasaray evinde geçit vermiyor
, A Grubu 3. hafta mücadelesinde konuk ettiği İtalya temsilcisi Germani Basket Brescia'yı 84-76 yenerek, bu sezon Avrupa'da evindeki ikinci maçı da kazandı. Geçen hafta Almanya'da Ulm'a iki uzatmada mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle moral bulurken, Göksenin Köksal 21 sayıyla yıldızlaştı. THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen de evinde Karadağ temsilcisi Buducnost Voli'yi 71-63 yenerek, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. EuroCup'taki bir başka ekibimiz ise Fransa'da Asvel Lyon-Villeurbanne'e 84-63 yenilerek üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.
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Galatasaray evinde geçit vermiyor
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