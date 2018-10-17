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: hatalarımızı iyi değerlendirdi

'ye deplasmanda 93-85 mağlup olan 'de Başantrenör , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'nin hataları affetmediğini ifade etti.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 23:07
Georgios Bartzokas: Fenerbahçe hatalarımızı iyi değerlendirdi

Euroleague 2. hafta mücadelesinde 'ye deplasmanda 93-85 mağlup olan 'de Başantrenör , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tipik bir Avrupa maçı oynadıklarını söyleyen Bartzokas, "Fenerbahçe gibi bir takım karşısında bu hataları yaparsanız, Fenerbahçe cezayı keser. Kazanmak için şansımız da oldu ama burada galip gelmek kolay bir iş değil. Yaptığınız hataları Fenerbahçe değerlendirir. Bu maçı unutup Anadolu Efes karşılaşmasına konsantre olmamız gerekiyor. Anadolu Efes'e karşı ilk 2 maça göre daha iyi savunma yapmalıyız" diye konuştu.

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Georgios Bartzokas: Fenerbahçe hatalarımızı iyi değerlendirdi
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