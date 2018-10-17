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sezona galibiyetle başladı

'in son şampiyonu , sahasında 'ı 108-100 mağlup etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:48
Golden State Warriors sezona galibiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon , sezona galibiyetle başladı.

Sahasında Oklahoma City Thunder'ı ağırlayan Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü maçta rakibini 108-100 yendi.

Ev sahibi ekipte , 32 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 'ın 27 sayı attığı mücadelede, Klay Thompson 14 sayıyla oynadı.

Konuk takımda ise 'un 27, Dennis Schröder'in 21 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

Açılış günündeki diğer karşılaşmada ise Boston Celtics, sahasında Philadelphia 76ers'ı 105-87 yendi.

Celtics'te Jayson Tatum 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Marcus Morris 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Konuk takımda Joel Embiid 23 sayı, 10 ribaunt, Ben Simmons ise 19 sayı, 14 ribauntla mücadelede "double double" yapan diğer isimler oldu.

Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 1 dakika süre aldı.

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Golden State Warriors sezona galibiyetle başladı
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