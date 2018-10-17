Sarunas Jasikevicius: Disiplinli oynadık, bu da galibiyeti getirdi

THY Euroleague'in 2. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, deplasmanda Anadolu Efes'i 93-79'luk skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamada bulunan Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "İyi basketbol oynayarak kazandık. İkinci ve üçüncü periyodu çok iyi oynadık. Yapmak istediğimiz şeyleri yaptık. Disiplinli oynadık. Bu da galibiyeti getirdi. 4. çeyrekte bazı hatalar yaptık. Oyunu kontrol edecek oyuncuyu bulmakta zorlandık. Genel olarak iyi maç çıkardık" diye konuştu.