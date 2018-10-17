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: Disiplinli oynadık, bu da galibiyeti getirdi

Başantrenörü , disiplinli oynamalarının galibiyeti getirdiğini söyledi.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 23:00
Sarunas Jasikevicius: Disiplinli oynadık, bu da galibiyeti getirdi

THY Euroleague'in 2. haftasında Litvanya temsilcisi , deplasmanda Anadolu Efes'i 93-79'luk skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamada bulunan Zalgiris Kaunas Başantrenörü , "İyi basketbol oynayarak kazandık. İkinci ve üçüncü periyodu çok iyi oynadık. Yapmak istediğimiz şeyleri yaptık. Disiplinli oynadık. Bu da galibiyeti getirdi. 4. çeyrekte bazı hatalar yaptık. Oyunu kontrol edecek oyuncuyu bulmakta zorlandık. Genel olarak iyi maç çıkardık" diye konuştu.

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Sarunas Jasikevicius: Disiplinli oynadık, bu da galibiyeti getirdi
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