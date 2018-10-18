CANLI | CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında turnuvanın iddialı takımlarından CSKA Moskova'ya konuk oluyor.

CSKA MOSKOVA - DARÜŞŞAFAKA TEKFEN

CSKA Moskova 19-17 Darüşşafaka Tekfen | 1. PERİYOT SONUCU

TSİ 20.00'da başlayan ve Megasport Arena'da oynanan karşılaşmayı Ilija Belosevic, Benjamin Jimenez ve Mario Majkic yönetiyor. Müsabaka BeIN Sports 3'te naklen yayınlanıyor.

Sezona Ahmet Çakı yönetiminde başlayan temsilcimiz THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı ilk maçta son şampiyon Real Madrid'e 109-93 yenildi. İkinci karşılaşmada ise Karadağ ekibi Buducnost VOLI Padgorica'yı 71-63'le mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almayı başardı.

Başantrenör Dimitris Itoudis yönetimindeki Rus ekibi ise sezonun ilk maçında Barcelona Lassa'yı 95-75, ikinci maçta ise Maccabi FOX Tel Aviv'i 89-86 mağlup etmeyi başardı.