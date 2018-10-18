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'nde mücadele eden temsilcimiz , turnuvadaki üçüncü maçında Rus ekibi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 18:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 20:22
CANLI | CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen

, 'ndeki üçüncü maçında turnuvanın iddialı takımlarından 'ya konuk oluyor.

CSKA MOSKOVA - DARÜŞŞAFAKA TEKFEN
CSKA Moskova 19-17 Darüşşafaka Tekfen | 1. PERİYOT SONUCU

TSİ 20.00'da başlayan ve Megasport Arena'da oynanan karşılaşmayı Ilija Belosevic, Benjamin Jimenez ve Mario Majkic yönetiyor. Müsabaka BeIN Sports 3'te naklen yayınlanıyor.

Sezona Ahmet Çakı yönetiminde başlayan temsilcimiz THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı ilk maçta son şampiyon Real Madrid'e 109-93 yenildi. İkinci karşılaşmada ise Karadağ ekibi Buducnost VOLI Padgorica'yı 71-63'le mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almayı başardı.

Başantrenör Dimitris Itoudis yönetimindeki Rus ekibi ise sezonun ilk maçında Barcelona Lassa'yı 95-75, ikinci maçta ise Maccabi FOX Tel Aviv'i 89-86 mağlup etmeyi başardı.

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CANLI | CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen
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