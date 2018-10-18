CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında turnuvanın iddialı takımlarından CSKA Moskova'ya konuk oluyor.

TSİ 20.00'da başlayacak ve Megasport Arena'da oynanacak karşılaşmayı Ilija Belosevic, Benjamin Jimenez ve Mario Majkic yönetecek. Müsabaka BeIN Sports 3'te naklen yayınlanacak.

Sezona Ahmet Çakı yönetiminde başlayan temsilcimiz THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı ilk maçta son şampiyon Real Madrid'e 109-93 yenildi. İkinci karşılaşmada ise Karadağ ekibi Buducnost VOLI Padgorica'yı 71-63'le mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almayı başardı.

Başantrenör Dimitris Itoudis yönetimindeki Rus ekibi ise sezonun ilk maçında Barcelona Lassa'yı 95-75, ikinci maçta ise Maccabi FOX Tel Aviv'i 89-86 mağlup etmeyi başardı.