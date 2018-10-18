Efes kaza yaptı

İstanbul'daki Euroleague maratonunda Anadolu Efes
, Zalgiris Kaunas
'a 93-79 kaybetti ve bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini aldı. 19-19 biten ilk çeyrekten sonra üstünlüğü ele alan konuk ekip Davies ve Westermann ile skor üretip devreyi 46-32 önde kapattı.
İkinci yarıda farkı 20'li sayıların üstüne çeken konuk ekip, temsilcimizin son periyottaki gayretine rağmen maçtan 14 sayı farklı galip ayrıldı. TOFAŞ DIŞARIDA TESLİM OLUYOR
Eurocup'ta ülkemizi temsil eden Tofaş, 2. deplasmanından da eli boş döndü. B Grubu 3. hafta maçında Lokomotiv Kuban'a konuk olan Tofaş, 95-72'lik skorla 2. yenilgisini aldı. FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. hafta etabında Beşiktaş Sompo Japan, Litvanya'da Neptunas'a 78-63 yenildi. Beşiktaş, ilk yenilgisini aldı. FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nda Adatıp Sakarya BŞB, misafir ettiği Leiden Basketball'a 69-56, C Grubu'nda ise İstanbul BŞB deplasmanda Donar Groningen'e 90-81mağlup oldu. C Grubu'ndaki diğer ekibimiz Pınar Karşıyaka ise deplasmanda Spirou Charleroi'yı 86-77 yenmeyi başardı.