Küçük dev adam: Ali Muhammet

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Khimki'yi 93-85 yenerek ikide iki yaptı. İlk yarıda Kanarya'dan harika bir hücum resitali izledik. Fenerbahçe baş döndüren pas trafiği ile 54 sayı buldu. Melli 16 sayı ile lokomotifti... Khimki ise Shved'in asistleriyle tam 10 üçlük isabeti buldu ve 43 sayı ile oyuna ortak olmaya çalıştı.

İkinci yarıda üçlüklere önlem olarak Fenerbahçe adam değişmeli savunmasından vazgeçti ama bu Khimki'ye yaradı. 10-0'lık seri ile skora denge geldi ve hücumda da pas trafiği durunca maç adeta yeniden başladı. Fenerbahçe'nin 11. adamı olarak oyuna giren Ali Muhammet sahneye çıktı. Muhammet, 12 dakikada 4/5 üçlük isabeti ile 14 sayı ürettirken, ayrıca 3 ribaunt ve 2 asistle galibiyete imzasını attı.

FENERBAHÇE'DE 'BİRLİK' MESAJI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da dün gece basketbol takımının yanındaydı. Koç, karşılaşmayı, locasında futbolcular Hasan Ali, Berke Özer, Jailson, Mehmet Ekici, Frey ve Ayew ile birlikte izledi.

OBRADOVİC TEBRİK ETTİ

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, geceye damgasını vuran Ali Muhammet'i tebrik etti. Tecrübeli koç, "Zorlu bir periyoda girdik. Tüm oyuncuların hazır olması gerekiyor. Khimki çok iyi oynadı. Zaman zaman kolay sayı şansı verdik. Hatalarımızdan arınmalıyız" dedi.

FENERBAHÇE-KHİMKİ: 93-85

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

1.PERİYOT: 28-21 2.PERİYOT: 26-22 (54-43) 3.PERİYOT: 12-20 (66-63) 4.PERİYOT: 27-22

5 FAUL: Markovic (38.35)

FENERBAHÇE: Sloukas 13, Guduric 5, Datome 14, Melli 16, Vesely 12, Melih, Ennis 5, Kalinic 10, Ali Muhammed 14, Lauvergne 4, Sinan

KHİMKİ: Bost 8, Shved 26, Crocker 17, Gill 10, Mickey 12, Markovic 3, Zubkov, Jenkins 3, Thomas 6

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)