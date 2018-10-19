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'li Lakers kötü başladı

'in "double double" yaptığı maçta , deplasmanda Portland Trail Blazers'a 128-119 yenildi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 10:25
LeBron James'li Lakers kötü başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, sahasında 'ı 128-119 yendi.

Sezona galibiyetle başlayan Blazers'ta Damian Lillard 28, Nik Stauskas 24, James McCollum da 21 sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.

Kariyerinde yeni takımıyla çıktığı ilk maçlarda dördüncü kez mağlup olan 'in 26 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Konuk ekipte Josh Hart 20, Brandon Ingram 16 sayıyla maçı tamamladı.

Philadelphia 76ers, bu sezon sahasındaki ilk maçında Chicago Bulls'u 127-108 yendi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 7 dakika süre aldığı mücadelede Joel Embiid 30 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons 13 sayı, 13 ribaunt, Dario Saric de 13 sayı 10 ribauntla "double double" yaptı.

Bulls'ta Zach LaVine 30, Bobby Portis 20 sayıyla oynadı.

Ligdeki diğer mücadelede ise Miami Heat, Washington Wizards deplasmanından 113-112'lik galibiyetle döndü.

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LeBron James'li Lakers kötü başladı
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