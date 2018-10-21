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'de sakatlık şoku! Ayak bileği kırıldı

'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile karşılaşan 'nin ABD'li oyuncusu 'in sol ayak bileği kırıldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 21:33
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ayak bileği kırıldı
Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu , 'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yle oynanan maçta ayağından sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan maçta Ennis, ilk çeyrekte kendisine yapılan faul sonrası sert bir şekilde düşerek acı içinde yerde kaldı.

Hastaneye götürülen Ennis'in sol ayağında bir kırık olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ayak bileği kırıldı
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