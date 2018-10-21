Zeljko Obradovic: Tyler Ennis'in durumu iyi değil

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, ilk çeyrekte sol ayağı kırılan ve hastanekaldırılanlan Kanadalı oyuncu için, "İlk aldığımız haberler çok iyi değil. Zamanı gelince öğreneceğiz. Onun için en iyi dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Maçı da değerlendiren Obradovic, "Maçın başında çok agresif başladık. İyi bir maç olduğuna inanıyorum. Hücumda çok akıllı kararlar aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardılar. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Nereye gidersek gidelim bizim yanımızdalar." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli basketbolcu Nikola Kalinic ise iyi bir skor aldıklarını ancak Tyler Ennis'in sakatlığına çok üzüldüklerini dile getirerek, "Bizim için çok kötü oldu. 'Tyler seninleyiz, güçlü kal.' Burada FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki soruna da değinmek lazım. NBA'de de çok fazla maç sayısı var ama onlar yaz aylarında dinlenebiliyor. Oyuncuların dinlenmesinin önemi ortada." ifadelerini kullandı.

SERHAT ŞEHİT: "DERS NİTELİĞİNDE BİR OYUNLA KARŞILAŞTIK"

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit, Fenerbahçe'nin ders niteliğindeki oyununa karşılık veremediklerini dile getirdi.

Oyuncularının maçta çok heyecanlı olduğunu aktaran Şehit, "Fenerbahçe, herkesin takdirini kazanmış bir takım. Kendi sistemleri, rakibi bozmaya yönelik hücumları var. İlk çeyreği kafa kafaya bitirdik ama ondan sonra gerçekten ders niteliğinde bir oyunla karşılaştık. Buna karşılık veremedik. Buradan çıkartacağım notların üzerine çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.