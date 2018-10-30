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tarih yazdı, Warriors kazandı

'in son şampiyonu deplasmanda 'u 149-124 mağlup etti. Üç çeyrekte 14 üçlük isabetiyle oynayan , bir maçta bunu başaran ilk oyuncu oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 11:02
Klay Thompson tarih yazdı, Warriors kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde () son şampiyon deplasmanda 'u 149-124 mağlup ederken, ilk üç çeyrekte 14 üçlük sayı üreten tarihe geçti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Deplasmanda Chicago Bulls'u 149-124 yenen Golden State Warriors'ın üst üste beşinci galibiyetini aldığı maça Klay Thompson damga vurdu. 14 üçlük isabetiyle oynayan 28 yaşındaki basketbolcu, bir NBA maçında bunu başaran ilk isim oldu. Bir önceki rekor 13 üçlükle 'ye aitti.

Thompson'ın 52 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry'nin 23 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete önemli katkı sağlarken, Alfonzo McKinnie 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte ise Zach LaVine ile Antonio Blakeney'in 21 sayılık çabaları mağlubiyetin önüne geçemedi.

BUCKS'I ERSAN SIRTLADI

'ın sahasında Toronto Raptors'ı 124-109 mağlup ettiği maçta 19 sayı, 10 ribaunt, 2 asistle oynayan takımın en skorer ismi oldu.

Bucks'ta Malcolm Brogdon ve Eric Bledsoe 17'şer sayı üretti. Konuk takımda ise Serge Ibaka 30 sayı, 9 ribaunt, Pascal Siakam 22 sayı, 8 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımının Atlanta Hawks'ı 113-92 mağlup ettiği maçta 2 sayı, 2 ribaunt ile oynadı.

LAKERS DEPLASMANDA KAYBETTİ

LeBron James'in 29 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma, 2 blokla oynadığı maçta , deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 124-120 yenildi.

Ev sahibi ekipte Jimmy Butler 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Karl Anthony Towns da 25 sayı, 16 ribauntluk performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Lakers bu sezon beşinci kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

SONUÇLAR:

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 93-103

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 113-92

Miami Heat-Sacramento Kings: 113-123

New York Knicks-Brooklyn Nets: 115-96

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 124-149

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 124-109

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 124-120

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 113-108

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 116-111

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Klay Thompson tarih yazdı, Warriors kazandı
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