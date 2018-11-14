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, Belçika deplasmanında kazandı

, D Grubu 6. maçında Belçika'nın Filou ekibini deplasmanda 73-66 yendi ve gruptaki 2. galibiyetini elde etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.11.2018 00:32 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 00:36
Beşiktaş Sompo Japan, Belçika deplasmanında kazandı

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Belçika'nın Filou ekibini deplasmanda 73-66 yendi.

Versluys Dome'da oynanan ve çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Filou, 20-19 önde tamamladı. Beşiktaş Sompo Japan, ikinci yarıda da istediklerini yapamadı ve ilk yarı 40-37 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Maçın ikinci yarısına iyi savunma yaparak başlayan Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü periyot sonunda skoru 61-49 lehine çevirmeyi bildi. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, sahadan 73-66 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan, grubundaki 6. maçında ikinci kez kazandı.

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Beşiktaş Sompo Japan, Belçika deplasmanında kazandı
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