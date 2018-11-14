MAÇ SONUCU | Galatasaray: 77 - ratiopharm Ulm: 69

Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan ratiopharm Ulm, karşılaşmanın 5. dakikasını 8-6 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren Galatasaray, Emir Gökalp'ın dış atışlardan Hayes'in boyalı alandan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 15-11 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayan Galatasaray, Arapovic'in etkili oyunuyla 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 24-14. Serbest atışlardan arka arkaya sayılar bulan ratiopharm Ulm, farkı tek hanelere indirse de sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 34-27 üstün gitti.
Pota altından basketler üreten Galatasaray, Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle 28. dakika farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 54-43. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 57-49 önde girdi.
Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray, 34. dakikayı 64-55 üstün geçti. Hücumda kolay top kayıpları yapan rakibi karşısında ratiopharm Ulm, 38. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 66-62. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Harrison ve Hayes'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 77-69 galip ayrıldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Semen Ovinov (Rusya)
GALATASARAY: Webster 2, Göksenin Köksal 5, Harrison 17, Hayes 10, Auguste 17, Arapovic 8, Emir Gökalp 9, Ege Arar 4, Erolcan Çinko, Klobucar 5
RATİOPHARM ULM: İsmet Akpınar 12, Miller 11, Green 10, Thompson 11, Fotu 9, Reinhardt 7, Bretzel, Ugrai 5, Kraemer 4
1. PERİYOT: 15-11
DEVRE: 34-27
3. PERİYOT: 57-49
BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 38.29 Webster (Galatasaray), 39.23 Thompson (ratiopharm Ulm)