Ergin Ataman: Oyuncular sahada, taraftarlar tribünde herkes keyif alıyor

Sezona baştan aşağı yenilenmiş bir kadro ile giren Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki performansıyla bu yatırımın karşılığını almış bir görüntüde. Yeni evi Sinan Erdem'de özellikle Avrupa Ligi'nde her maçını dolu tribünlere oynayan lacivert-beyazlıların performansını SABAH'a değerlendiren başantrenör Ergin Ataman, "Şu ana kadar sezon öncesi beklentilerimizi karşıladık. Zaten kadroyu bunun için kurduk. Böyle bir başlangıcı bekliyorduk ama yeni bir takım olduğumuz için kafamızda soru işaretleri de vardı" ifadesini kullandı.

EKSİĞİMİZ OLAN TARAFTARIMIZI KAZANDIK

SAHADA dirençli, tempolu ve topu çok iyi paylaşan bir ekip olduklarını vurgulayan Ataman, "Taraftar da bu takımı sevdi. Bu bizim için önemli. Avrupa Ligi'nde özellikle play-off'ta bu desteğin sürmesi önemli. Zira büyük takımların hepsi tribün avantajına sahip. Bizim eksiğimiz de buydu ve taraftarımızı kazandık" dedi.

ADIM ADIM İLERLİYORUZ

"FINAL Four'u konuşmak İçin henüz erken. Her maça tek tek bakıyoruz. Play-off için 19-20 galibiyet gerekiyor. Öncelikli hedefimiz bu. F4 için Real Madrid, CSKA Moskova ve F.Bahçe favori. Biz, Barcelona, Olympiakos, Baskonia ve Panathinaikos dördüncü takım olmak için mücadele edeceğiz."

MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMIYORUZ

"BIRLIKTE oynamaktan ve mücadele etmekten keyif alan bir takım olduk. Avrupa Ligi'nde maç içinde bile inişler çıkışlar olabilir ama biz asla maçı bırakmıyoruz. Bu da çok önemli. 16 sayı geriden gelerek Fenerbahçe'yi yendik. Kiev'de böyle kazandık. Son saniyede kaybettiğimiz Milano deplasmanında da böyleydik. Hep oyunun içinde kalan, kararlı bir takımız."