Darüşşafaka’nın Avrupa Ligi eziyeti devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya 75-71 mağlup oldu. Temsilcimiz, 9'uncu yenilgisini aldı. Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çukurova Basketbol, E Grubu 4. maçında konuk olduğu Bulgaristan'ın Beroe takımını 97-82 yendi. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası C Grubu 4'üncü maçında Belarus ekibi Tsmoki-Minsk'i deplasmanda 74-66 yendi. Kadınlar Avrupa Kupası'nda BOTAŞ, E Grubu 4. maçında ağırladığı İsveç'in A3 Basket takımını 89-67 ile geçti.