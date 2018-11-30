Muradımıza erdik

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İspanya'yı Ankara'da konuk eden Türkiye, 71-67 kazanarak, hem liderliğe yükseldi hem de grupta ilk üç için büyük avantaj elde etti. İlk yarıda rakibin 6 üçlük isabeti ve hücum ribauntlarına pota altında Semih ve Buğrahan'ın dış şutları ile cevap veren Milliler, devreyi 36-34 önde geçti. İkinci yarıda savunmada rakibine nefes aldırmayan 12 Dev, son bölüme 56-48 galip girdi.
İspanya, son çeyreğe Brizuela'nın sayıları ile başladı ve skora denge geldi. Son bölümde Sinan'ın iki üçlüğü ve Semih'in kritik basketleri galibiyeti getirdi.
Türkiye, pazar günü Karadağ ile deplasmanda oynayacak.