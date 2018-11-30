Muradımıza erdik

BUGÜN NELER OLDU

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İspanya'yı Ankara'da konuk eden Türkiye, 71-67 kazanarak, hem liderliğe yükseldi hem de grupta ilk üç için büyük avantaj elde etti. İlk yarıda rakibin 6 üçlük isabeti ve hücum ribauntlarına pota altında Semih ve Buğrahan'ın dış şutları ile cevap veren Milliler, devreyi 36-34 önde geçti. İİspanya, son çeyreğe Brizuela'nın sayıları ile başladı ve skora denge geldi.Türkiye, pazar günü Karadağ ile deplasmanda oynayacak.