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Fenerbahçe’ye tatlı sürpriz

Giriş Tarihi: 18.12.2018
Fenerbahçe’ye tatlı sürpriz
Tahıncıoğlu Basketbol Ligi'nde 11. haftayı Afyon Belediyespor galibiyeti ile kapatan ve liderliğini sürdüren Fenerbahçeli basketbolcular, maç sonrası hoş bir sürprizle karşılaştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giden başantrenör Obradovic ve oyuncuları, taraftarların çağrısı üzerine tekrar sahaya döndü. Bu sırada skorbordda taraftarlar tarafından hazırlanan takımla ilgili bir video oynatıldı. Bunun ardından da minik bir taraftar, tezahüratlar eşliğinde Obradovic ve basketbolculara, hediyeler verdi. Bu tezahüratlar sırasında Obradovic'in taraftarlara dans ederek katılması da renkli görüntüler oluşturdu.
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Fenerbahçe’ye tatlı sürpriz
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