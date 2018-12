Türk Basketbolunun iyiliği için buradayız

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, SABAH'a konuştu:"Yeni yabancı kuralı uzun soluklu bir çalışma. Sonuçlarını önümüzdeki yıllarda alacağımızı düşünüyorum. Bu iki taraflı aldığımız bir karardı. Gençler oynayıp, tecrübe edindikçe önce kendi takımlarına faydalı olacaklar, sonra Milli Takıma..."Altyapılar bizim çok önemsediğimiz ve kulüplerimizi de teşvik ettiğimiz bir nokta diyebiliriz. Şu anki Basketbol Gençler Ligi'nden önce Süper Lig'de çoğu takımımızın bu anlamda altyapısı yoktu. Kulüplerle yaptığımız görüşmelerden sonra altyapıya önem verilmesinin hem gençler hem de kendileri için önemli olduğuna inandık.Onlar da sağolsun bu süreçte bizimle iyi iş birliği yapıyorlar. Gaziantep'ten tutun Afyon'a kadar herkesin şu an BGL takımı var. Bu gençleri sonuçta yaş itibarı ile bir üst lige hazırlamamız gerekiyor.BGL deplasmanlı bir lig.İyi gidiyor... Masraflarını da biz karşılıyoruz.Bu süreçte bizimle iş birliği yaptıkları için kulüplerimize teşekkür ediyorum.Ben iyi başladığımızı düşünüyorum. Bunun sonuçlarını önümüzdeki yıl ve sonra alacağımıza inanıyorum. Çünkü bu arkadaşlar süre aldıkça kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Bu iki taraflı düşündüğümüz bir olaydı. Gençler oynayıp, tecrübe edindikçe önce kendi takımlarına faydalı olacaklar, sonra da Milli Takıma... Uzun soluklu bir iş bu. Bu süreçte örnek alınacak rol modeller yaratılacağına inanıyorum.Bence önümüzdeki yıl ve ilerisinde bu kararın doğru olup olmadığını anlayacağız. Ama başlangıç sürecinde doğru bir karar verdiğimize inanıyoruz. Dediğim gibi bazen herkesi mutlu edemediğimiz zamanlar oluyor. Zaman zaman değişiklikler insanları rahatsız edebilir ama herkes şunu bilsin ki;Hepimizi heyecanlandıran bir proje bu.Basketbola dair herşeyi tek bir çatı altında toplamak istiyoruz.Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bizi destekliyor. 10 bin kişilik bir salonumuz olacak. Yanında Milli Takımımızın kullanacağı 1000 kapasiteli başka bir salon. Fizyoterapi ve fitness merkezi ile ofisler olacak. Diğer yanda 4 tane altyapı gelişim merkezi kuracağız. 140 odalı bir otel, kamp merkezi, basketbol müzesi ve kütüphane yapılacak.Ayrıca ticari alanların da bulunduğu bir yaşam merkezi planlıyoruz.Biz federasyon olarak doğru insanları doğru yerlere getirdiğimize inanıyoruz.Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım olsun, menajerimiz Kerem Tunçeri olsun, Kadın Milli Takımı Menajeri Yasemin Horasan olsun hep bu işin içinden gelmiş insanlar.Çok iyi işler yaptıklarına inanıyorum.Kadınlarımız önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'na grup lideri olarak gidiyor. Kurada da iyi bir grup çektik. Erkekler iki maç kala Dünya Kupası'nı garantiledi. NBA oyuncuları normal sezon maç programı yüzünden gelemese de onların yerine forma giyen oyuncuların bu şansı iyi kullandığını düşünüyorum.. Onlarda bunu çok iyi yaptılar ve grupta iki maçkala turu garantilediler.Doğuş gerçekten bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Bence şu an Türk gençliğinin örnek alması gereken bir sporcu. Sporcu kültürü, ahlakı ve insancıl karakteri takdiri hak ediyor. İnşallah gençlerimiz de Doğuş'u örnek alırlar ve onun geldiği noktaya ulaşırlar.Doğal olarak şu anki süreç ister istemez hepimizi etkiliyor.Ama süreçten önce de biz her zaman onlara doğruları anlatıp, yol göstermeye çalışan bir ekip olduk. TBF olarak iyi işler yaptığımızı, bu anlamda kulüplerimize iyi destek olduğumuzu düşünüyoruz.Sanırım daha yakın olduğu için Courtney Lee'nin pozisyonu olur. Horry'nin şutu da çok önemliydi. Ben de tam pota altındaydım o anda. Şans, gerçekten şans. Belki şu an 2 veya 3 tane yüzüğüm olabilirdi. Kısmet ama önemli olan oralarda bulunup, o performansları sergileyebilmek.İnanın benim için yüzük almak kadar değerliydi. Sonuçta o takımların bir parçası olmak beni çok daha mutlu etti. Kariyerimin sonlarına doğru da ağabeylik yapmak için çok takımdan teklif aldım. Hiç oynamadan da yüzüğüm olabilirdi ama bu beni çok mutlu etmezdi.Basketbolu doğru zamanda bıraktığımı düşünüyorum.Yaş ilerledikçe daha farklı oluyorsunuz. O zamanlar genç, deli doluyduk. Şimdi hem yaşın verdiği olgunluk hem de edindiğim tecrübeler olaylara geniş açıdan bakmamı sağladı. Biraz daha sakinleştiğimi ayrıca iki kız babası olmamın da beni duygusal anlamda etkilediğini düşünüyorum.Çünkü eve gidince tamamen her şey siliniyor.Ama keyifli bir iş şu an yaptığımız. Güzel bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yönetim kurulumuz olsun, profesyonel ekibimiz olsun bana çok yardım ediyorlar. Belli kararları almak benim için daha kolay oluyor.Öncelikle THY Avrupa Ligi ile başlayalım. Anadolu Efes ve Fenerbahçe çok iyi başladılar sezona. İnşallah 2019'daki Dörtlü Final'de iki takımımızı da görürüz.Darüşşafaka bir değişim sürecinden geçiyor ama bu seviyede olması bile çok değerli bizim için. EuroCup'ta Türk Telekom, Tofaş gerçekten çok iyi iş yapıyorlar. FIBA organizasyonlarında hem kadın hem erkek takımlarımız bizleri gururla temsil ediyor. Bu tip organizasyonlarda hem kulüp hem Milli Takım olarak yer almamız ülke itibarı için çok önemli. Bu başarılarda bütün ülke seviniyor. Ülkemizi temsil ettikleri için biz de federasyon olarak bütün desteğimizi veriyoruz.