Türk Basketbolunun iyiliği için buradayız

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, SABAH'a konuştu:
"Yeni yabancı kuralı uzun soluklu bir çalışma. Sonuçlarını önümüzdeki yıllarda alacağımızı düşünüyorum. Bu iki taraflı aldığımız bir karardı. Gençler oynayıp, tecrübe edindikçe önce kendi takımlarına faydalı olacaklar, sonra Milli Takıma..." Altyapıya çok önem veriyorsunuz... Çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?
Altyapılar bizim çok önemsediğimiz ve kulüplerimizi de teşvik ettiğimiz bir nokta diyebiliriz. Şu anki Basketbol Gençler Ligi'nden önce Süper Lig'de çoğu takımımızın bu anlamda altyapısı yoktu. Kulüplerle yaptığımız görüşmelerden sonra altyapıya önem verilmesinin hem gençler hem de kendileri için önemli olduğuna inandık.
Onlar da sağolsun bu süreçte bizimle iyi iş birliği yapıyorlar. Gaziantep'ten tutun Afyon'a kadar herkesin şu an BGL takımı var. Bu gençleri sonuçta yaş itibarı ile bir üst lige hazırlamamız gerekiyor.
BGL deplasmanlı bir lig. Onlar da bu tempoya alışsın, yarın öbür gün bir üst seviyeye çıktıklarında nelerle karşılaşacaklarını görsünler diye önemli bir fırsat.
İyi gidiyor... Masraflarını da biz karşılıyoruz.
Bu süreçte bizimle iş birliği yaptıkları için kulüplerimize teşekkür ediyorum. Yeni yabancı kuralının artılarını görüyor musunuz?
Ben iyi başladığımızı düşünüyorum. Bunun sonuçlarını önümüzdeki yıl ve sonra alacağımıza inanıyorum. Çünkü bu arkadaşlar süre aldıkça kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Bu iki taraflı düşündüğümüz bir olaydı. Gençler oynayıp, tecrübe edindikçe önce kendi takımlarına faydalı olacaklar, sonra da Milli Takıma... Uzun soluklu bir iş bu. Bu süreçte örnek alınacak rol modeller yaratılacağına inanıyorum. Bu çocuklar da ağabeylerini bir şekilde takip edecekler ve iyi çalışıp o noktaya gelmek isteyeceklerdir.
Bence önümüzdeki yıl ve ilerisinde bu kararın doğru olup olmadığını anlayacağız. Ama başlangıç sürecinde doğru bir karar verdiğimize inanıyoruz. Dediğim gibi bazen herkesi mutlu edemediğimiz zamanlar oluyor. Zaman zaman değişiklikler insanları rahatsız edebilir ama herkes şunu bilsin ki; biz gerçek anlamda basketbolun iyiliği için buradayız ve bu değişiklikleri yapıyoruz. Abdi İpekçi Projesi de en büyük hedeflerinizden biri. Bu projede gelinen son durum nedir?
Hepimizi heyecanlandıran bir proje bu.
Basketbola dair herşeyi tek bir çatı altında toplamak istiyoruz. Dünyaya örnek olacak bir tesis hedefliyoruz.
Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bizi destekliyor. 10 bin kişilik bir salonumuz olacak. Yanında Milli Takımımızın kullanacağı 1000 kapasiteli başka bir salon. Fizyoterapi ve fitness merkezi ile ofisler olacak. Diğer yanda 4 tane altyapı gelişim merkezi kuracağız. 140 odalı bir otel, kamp merkezi, basketbol müzesi ve kütüphane yapılacak.
Ayrıca ticari alanların da bulunduğu bir yaşam merkezi planlıyoruz. İnşallah 2- 2.5 yıl içinde bu tesisi Türkiye'ye kazandıracağız. SARICA YERİNİ HAK EDİYOR Milli takımlar için ne dersiniz?
Biz federasyon olarak doğru insanları doğru yerlere getirdiğimize inanıyoruz. Milli Takımı emanet ettiğimiz Ufuk Sarıca basketbolcu olarak bu ülkeye çok büyük hizmetler vermiş, basketbolu bir yerlere getirmiş bir isim. Coach olarak da kendisini geliştirdi. Ben onun bu konumu hak ettiğine inanan bir insanım.
Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım olsun, menajerimiz Kerem Tunçeri olsun, Kadın Milli Takımı Menajeri Yasemin Horasan olsun hep bu işin içinden gelmiş insanlar.
Çok iyi işler yaptıklarına inanıyorum.
Kadınlarımız önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'na grup lideri olarak gidiyor. Kurada da iyi bir grup çektik. Erkekler iki maç kala Dünya Kupası'nı garantiledi. NBA oyuncuları normal sezon maç programı yüzünden gelemese de onların yerine forma giyen oyuncuların bu şansı iyi kullandığını düşünüyorum. Biz her fırsatta onlara güvendiğimizi dile getirip, sadece bu fırsatı iyi değerlendirmelerini söyledik
. Onlar
da bunu çok iyi yaptılar ve grupta iki maç
kala turu garantilediler. Doğuş Balbay için bir parantez açsak. Milli Takım-Anadolu Efes ve yine Milli Takım... 4 günde 3 maç...
Doğuş gerçekten bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Bence şu an Türk gençliğinin örnek alması gereken bir sporcu. Sporcu kültürü, ahlakı ve insancıl karakteri takdiri hak ediyor. İnşallah gençlerimiz de Doğuş'u örnek alırlar ve onun geldiği noktaya ulaşırlar. KULÜPLER DOĞRU ADIMLARI ATMALI Sık sık kulüplerin maddi sıkıntıları ile ilgili haberler çıkıyor. Bu konuda TBF olarak ne yapabilirsiniz?
Doğal olarak şu anki süreç ister istemez hepimizi etkiliyor.
Ama süreçten önce de biz her zaman onlara doğruları anlatıp, yol göstermeye çalışan bir ekip olduk. TBF olarak iyi işler yaptığımızı, bu anlamda kulüplerimize iyi destek olduğumuzu düşünüyoruz. Ama kulüplerimizin de yavaş yavaş doğru seçimler, doğru anlaşmalar yapıp bu anlamda kendilerinin de daha iyi duruma gelmelerini sağlamaları lazım. BASKETBOLU ZAMANINDA BIRAKTIM NBA kariyerinizde iki pozisyon için flash back yapsak, hangisini değiştirmek isterdiniz?
Sanırım daha yakın olduğu için Courtney Lee'nin pozisyonu olur. Horry'nin şutu da çok önemliydi. Ben de tam pota altındaydım o anda. Şans, gerçekten şans. Belki şu an 2 veya 3 tane yüzüğüm olabilirdi. Kısmet ama önemli olan oralarda bulunup, o performansları sergileyebilmek.
İnanın benim için yüzük almak kadar değerliydi. Sonuçta o takımların bir parçası olmak beni çok daha mutlu etti. Kariyerimin sonlarına doğru da ağabeylik yapmak için çok takımdan teklif aldım. Hiç oynamadan da yüzüğüm olabilirdi ama bu beni çok mutlu etmezdi.
Basketbolu doğru zamanda bıraktığımı düşünüyorum. NBA yıllarınız size neler kattı?
Yaş ilerledikçe daha farklı oluyorsunuz. O zamanlar genç, deli doluyduk. Şimdi hem yaşın verdiği olgunluk hem de edindiğim tecrübeler olaylara geniş açıdan bakmamı sağladı. Biraz daha sakinleştiğimi ayrıca iki kız babası olmamın da beni duygusal anlamda etkilediğini düşünüyorum.
Çünkü eve gidince tamamen her şey siliniyor.
Ama keyifli bir iş şu an yaptığımız. Güzel bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yönetim kurulumuz olsun, profesyonel ekibimiz olsun bana çok yardım ediyorlar. Belli kararları almak benim için daha kolay oluyor. İKİ TAKIMLA DÖRTLÜ FİNAL'E Türk basketbolu 19 takımla Avrupa'da temsil ediliyor. Takımlarımızın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle THY Avrupa Ligi ile başlayalım. Anadolu Efes ve Fenerbahçe çok iyi başladılar sezona. İnşallah 2019'daki Dörtlü Final'de iki takımımızı da görürüz.
Darüşşafaka bir değişim sürecinden geçiyor ama bu seviyede olması bile çok değerli bizim için. EuroCup'ta Türk Telekom, Tofaş gerçekten çok iyi iş yapıyorlar. FIBA organizasyonlarında hem kadın hem erkek takımlarımız bizleri gururla temsil ediyor. Bu tip organizasyonlarda hem kulüp hem Milli Takım olarak yer almamız ülke itibarı için çok önemli. Bu başarılarda bütün ülke seviniyor. Ülkemizi temsil ettikleri için biz de federasyon olarak bütün desteğimizi veriyoruz.