TOFAŞ kazandı bugünü bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

TOFAŞ, EuroCup B Grubu 10. hafta maçında, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cedevita'yı 96-92 yendi. Temsilcimiz, grubu 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamladı. TOFAŞ, bugün Fransa temsilcisi Limoges'un Polonya ekibi Arka Gdynia'ya yenilmesi halinde son 16 turuna kalacak. Beşiktaş Sompo Japan ise, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 77-70 yendi. Litvanya ekibine deplasmanda 15 sayı farkla (78-63) kaybeden siyah-beyazlılar, 77-70'lik skorla kazanmasına rağmen olası puan eşitliğinde, ikili averajda geriye düşecek.