Anadolu Efes'e CSKA Moskova engeli

Basketbol THY Avrupa Ligi 14. haftasında Anadolu Efes, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu.
Oldukça tempolu başlayan ilk çeyreği 31-24 önde tamamlayan CSKA Moskova, soyunma odasına da 56-54 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 77-68 önde giren CSKA Moskova, sahadan 18 sayı farkla 102-84 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, bu sezon 5. yenilgisini alırken, CSKA Moskova 11. galibiyetini elde etti.
SALON: Megasport Arena
HAKEMLER: Carlos Peruga xx, Mario Majkic xx, Gytis Vilius xx
CSKA MOSKOVA: Nando De Colo xxx 21, Nikita Kurbanov xx 9, Othello Hunter xx 13, Daniel Hackett xx 12, Alec Peters x 2, Will Clyburn xxxx 24, Cory Higgins xx 9, Sergio Rodriguez xx 8, Kyle Hines xx 4, Semen Antonov x
BAŞANTRENÖR: Dimitrios Itoudis
ANADOLU EFES: Rodrigue Beaubois xxxx 24, Bryant Dunston x 2, Krunoslav Simon xx 11, Adrien Moerman x 5, Vasilije Micic x 7, Shane Larkin xx 7, Brock Motum xxx 16, James Anderson x 4, Tibor Pleiss x 6, Doğuş Balbay x 2, Metecan Birsen x
BAŞANTRENÖR: Ergin Ataman
1. PERİYOT: 31-24 (CSKA Moskova lehine)
DEVRE: 56-54 (CSKA Moskova lehine)
3. periyot: 77-68 (CSKA Moskova lehine)