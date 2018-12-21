Fenerbahçe Beko tutulmuyor

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko fırtınası dinmiyor. Sarı-lacivertliler, CSKA Moskova galibiyetinden 48 saat sonra çıktıkları Buducnost deplasmanında da 89-65 kazandı ve üst üste 10'uncu, toplamda 13. galibiyetine imza attı. İlk yarısı 40-40 biten maçın ikinci yarısını domine eden Kanarya, 43-40 geriye düştükten sonra 49-22'lik seri ile galip gelip liderliğini sürdürdü. F.Bahçe'de Jan Vesely 19 sayı, 9 ribaund, 1 asist, 3 top çalma, Joffrey Lauvergne de 17 sayı, 6 ribaund, 3 asist ile oynadı. Anadolu Efes ise CSKA Moskova'ya deplasmanda 102-84 mağlup oldu.