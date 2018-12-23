Beşiktaş, Banvit’i farklı geçti

BUGÜN NELER OLDU

TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Banvit'i 95-75 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısını da 46-35 önde tamamlayan siyah-beyazlılarda Buva 19 sayıyla en skorer isim olurken, Pressey 13 ve Rich de 14 sayı ile ona eşlik etti. Kartal, 7. galibiyetine ulaşırken, Banvit 9. kez yenik ayrıldı. Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basket'i 82-81 mağlup ederken, Demir İnşaat Büyük Çekmece, İstanbul BŞB'yi 97-78 yendi. Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise şu sonuçlar alındı: Mersin BŞB-Gündoğdu Adana Basketbol: 89-72, Botaş-Orman Gençlik: 71-64, İzmit Belediye- Kayseri Basketbol: 77-69.