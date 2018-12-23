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:Biz bugün kötü bir oyun oynadık

Başantrenörü , Galatasaray derbisinin ardından, “Galatasaray basketbol için önemli olan her noktada bizden daha iyiydi” değerlendirmesinde bulundu.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 18:26
Zeljko Obradovic:Biz bugün kötü bir oyun oynadık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasından Fenerbahçe konuk olduğu Galatasaray deplasmanında 84-74 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, takımının kötü bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Galatasaray'ı tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Sahaya büyük istekle çıktılar. Agresif oynadılar. Bizim için de tam tersiydi. Basketbol için önemli olan her noktada bizden daha iyilerdi. Galatasaray'ı bilerek sahaya çıktık" dedi.

Sırp çalıştırıcı atmosfer içinse şunları söyledi:

"Büyük bir derbi olduğunu biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Bu takım buna benzer atmosferde çok oynadı. Oyuncularıma hep maça odaklanmalarını söylüyorum. Biz bugün kötü bir oyun oynadık."

Sarı-lacivertli oyuncu Guduric ise, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Biz yüksek enerjiyle oynamadığımız için maçı kaybettik" dedi.

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Zeljko Obradovic:Biz bugün kötü bir oyun oynadık
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