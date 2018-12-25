Darüşşafaka farka koştu

BUGÜN NELER OLDU

Darüşşafaka Tekfen, Adatıp Sakarya BŞB'yi 82-57 yenerek, 12'nci hafta sonunda 5'inci galibiyetini aldı. Mücadeleye kısa oyuncularının sayılarıyla başlayan Daçka, 5. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 14-5. İlk çeyrek, 22-18 ev sahibi üstünlüğünde geçildi. Adatıp Sakarya, ikinci periyotta top kayıpları yapan Daçka'ya cezayı Etou ve Edogi'nin sayılarıyla keserek, 14. dakikada eşitliği sağladı: 28-28. Akabinde savunmada etkili olan Daçka, rakibine yaklaşık 5.5 dakika skor şansı tanımadı ve soyunma odasına 36-30 üstün gitti. İkinci yarıya Evans'ın etkili performansıyla başlayan Daçka, 23. dakikada farkı 12 sayıya (42- 30) çıkardı. Final periyoduna 55-43 önde giren Daçka, yüzdeli oynamaya devam etti ve parkeden 25 sayı farkla 82-57 galip ayrıldı.Daçka adına Brown 17, Douglas 15, Evans ve Peiners 12'şer, Doğuş 10, Oğuz Savaş 6, Eric 5, Emircan 3, Kartal ise 2 sayı ile oynadı.THY Avrupa Ligi'nde bu sezon yaşanan coach değişikleri dikkat çekiyor. Son olarak Panathinaikos'un Xavi Pascual'ın görevine son vermesiyle bu sayı 5'e yükseldi. Daha önce Darüşşafaka Tekfen, Gran Canaria, Maccabi Fox ve Baskonia da coach değişikliğine gitmişti.