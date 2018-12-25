‘Oyuncularım ilgi ve saygıyı hak ediyorlar’

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Fenerbahçe Beko galibiyetinde kendilerine büyük destek veren taraftarları her maç yanlarında görmek istediklerini söyledi. Erdoğan, "Bizim beklentimiz, bu takım galip gelmeden önce oyunculara kredi açmalarıydı. Bu böyle olmadı. Sezon boyunca 1500-2000 kişi oynadık. Fenerbahçe maçı tabii ki özel bir maç. Onlar geldiği zaman bu oyuncular daha iyi oynuyorlar. Bu çocuklar kaybettiği maçta da kazandığı maçta da mücadele etti. Bu saygıyı ve ilgiyi hak ediyorlar" dedi.Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde haftanın olayı Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etmesiydi. THY Avrupa Ligi'nde rakiplerini üç sayı çizgisinin gerisinde en iyi savunan takım olan Fenerbahçe'ye karşı 9 denemede tam 7 üçlük isabeti bulan Aslan'ın ABD'li skoreri Harrison ise 28 sayı ile maçın da yıldızı oldu. ABD'li oyuncu galibiyet için ise,yorumunu yaptı.