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'nda Ekrem Memnun'un ayrılmasıyla boşalan başantrenörlük görevine getirildi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 15:44
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yıldızoğlu'nun başantrenörlük görevine getirildiği belirtilerek "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Ceyhun Yıldızoğlu'na yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

27 Haziran-7 Temmuz'da Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlıların başında Ceyhun Yıldızoğlu bulunacak.

Yıldızoğlu, 2008-2015 yılları arasında da A Milli Kadın Takımı Başantrenörlüğü görevinde bulunmuştu.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi
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