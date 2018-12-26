A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yıldızoğlu'nun başantrenörlük görevine getirildiği belirtilerek "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Ceyhun Yıldızoğlu'na yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
27 Haziran-7 Temmuz'da Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlıların başında Ceyhun Yıldızoğlu bulunacak.
Yıldızoğlu, 2008-2015 yılları arasında da A Milli Kadın Takımı Başantrenörlüğü görevinde bulunmuştu.