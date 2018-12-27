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Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Lassa'ya 80-65 yenildi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 01:26 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 01:27
Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'ya yenildi

Barselona kentindeki Blaugrana salonunda oynanan maça iyi başlayan ve ilk devre rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, ikinci devredeki hatalarıyla mağlubiyet aldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-23 önde kapatan Anadolu Efes, devreyi 11 sayı farkla tamamladı. (50-39)

Ev sahibi takım üçüncü çeyrekte farkı kapatarak, son periyoda 59-57 önde girdi. Yakaladığı iyi tempoyu devam ettiren Barcelona Lassa karşılaşmayı 80-65 kazandı.

Anadolu Efes'de Brock Motum 13 sayı, Barcelona Lassa'da ise Pierre Oriola 14 sayı ile takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes 6. yenilgisini, Barcelona Lassa da 8. galibiyetini aldı. Anadolu Efes, 4. sıradaki yerini korudu.

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Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'ya yenildi
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