Çukurova fırtınası esiyor

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Çukurova Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş'ı 77-69 mağlup etti. Iagupova 22, Gueye 19, Derya Bilgiç 16, Mestdagh da 12 sayı ile galibiyetin mimarları oldu. Adana temsilcisi, namağlup unvanını koruyarak, liderliğini sürdürdü. Dün alınan diğer sonuçlar şöyle: OGM Ormanspor- Samsun Canik Belediye: 94-55, Gündoğdu Adana Basketbol-Botaş: 53-79, İstanbul Üniversitesi- Bellona Kayseri Basketbol: 70-72, Galatasaray- Mersin BŞB: 71-78, Fenerbahçe-İzmit Belediyespor: 94-66.