Şeytanın bacağını kırdı

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Olympiakos'u 79-75 yendi. 12 maç aradan sonra kazanan temsilcimiz 2. galibiyetini aldı. Maça iyi bir başlangıç yapan Daçka, ilk çeyreği 24-12 önde kapatırken, devreye de 42-31 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü 18-22 ile Olympiakos'a kaptıran Darüşşafaka, yine de son çeyreğe 60-53 önde girdi. Yunan ekibi son bölümde farkı 2'ye kadar indirse de, Daçka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve mücadeleden 79-75'lik skorla galip ayrılmayı başardı.