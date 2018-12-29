İtalyan ressamın ustalık eseri

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezonun iki finalisti kapışırken, Real Madrid'i 65-63 yenen Fenerbahçe Beko, hem galibiyet serisini 11 maça çıkardı hem de ilk perdeyi lider kapattı. Hastalığı bulunan Sloukas'tan yoksun Kanarya, iyi başladığı maçta rakibine yakalanıp, bitime 2 dakika kala 63-57 geri düşse de pes etmedi.Fenerbahçe'nin başında 400. maçına çıkan Obradovic, karşılaşma sonrası, "Şimdi ilk sırada olmak bir şey ifade etmez. Önemli olan ikinci yarının sonunda nerede olduğumuz" değerlendirmesini yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlara destekleri için kalpten teşekkür ettiğini aktaran Obra, "Onları yarın ligde oynayacağımız Daçka maçına da davet ediyorum, yılın son maçı, oyuncularımın bu desteği hak ettiğine inanıyorum" diye konuştu.Fenerbahçe Beko, kazanıyor, sevindiriyor ve basketbolun seviyesini arşa çıkarıyor. Ama dört dörtlük oynadıkları için değil. Onların seviyesinin yüksekliği, takım sporlarında bireylerin değil birlikte hareket edenlerin kazandığını göstermelerinde yatıyor... Belki hücumda organize olamadılar, asistlerde 9, üçlüklerde 6 isabette kaldılar, çembere gidemediler ama birbirlerine sırt verdiler, yardımlaştılar ve kazanmayı başardılar.