Dahi, Madrid’i yıktı

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun İspanyol devi Real Madrid'i İstanbul'da 65-63 mağlup ettiği maçta bitime 6 saniye kala attığı turnikeyle kahraman olan Luigi Datome manşetleri süsledi. EuroLeague'de haftanın en iyi hareketi seçilen turnike, sosyal medyayı yıkarken, İspanyol basını da İtalyan yıldızın hakkını verdi. As gazetesi, "Dahi Datome Real Madrid'in zaferini engelledi" manşetini atarken, Marca "Real Madrid'i affetmediler" yorumunu yaptı.

F.Bahçe'nin eski yıldızı Bogdanovic maçın ardından "Onun eliyle" diye kutlama twiti attı. Datome de ona, "Bu hareketi bana geçen yaz sen öğrettin. Benim sana bir adım sağa çekilerek şut atmayı öğretmem gibi" diyerek, Bogi'nin Lakers'a attığı son saniye şutuna gönderme yaptı.

Maçı kazandıran bu turnike EuroLeague'de haftanın en iyi hareketi seçildi.



- BİR GÖRÜŞ -



Volkan ÜSTÜYILDIZ: Kardeşler takımı

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'ndeki performansı bir spor olayının fazlası haline geliyor. Olay sadece kazanmaları değil; bu mevcut kadro ile bunu başarmaları. Bu takım son 4 yılda Dörtlü Final oynayan kadrolar ile kıyaslanabilir mi? Bence hayır... Tamam, kadroda kemikleşmiş oyuncular var ancak bu kadro ile toplam 14, üst üste 11 maç kazanmak nasıl mümkün olabiliyor? Üstelik bu maçların 6 tanesi 5 sayının altında farklarla bitti. Burada olay Fenerbahçe'nin kimyası. Oyuncular kendileri için değil, birbirleri için oynuyorlar. Bu takımın bir parçası olan kopamıyor. Madrid maçından sonra Bogdanovic, Udoh ve Nunnaly'nin attığı mesajlar bunu gösteriyor. Yani Fenerbahçe tam bir Kardeşler Takımı olmuş. Bu hikaye nerede bitecek göreceğiz ama kesin olan şu: Fenerbahçe kazansa da kaybetse de herkesin saygı duyduğu bir organizasyon haline geldi.

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