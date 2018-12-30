Finali Bahçeşehir yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Tahıncioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, sahasında TOFAŞ'ı 79-77 yendi. İlk periyodu 25-16 önde kapatan taraf ev sahibi idi. İkinci periyotta üstünlüğü ele alan Bursa ekibi devreye de 40-39 önde girdi. İkinci yarıda da Tofaş'ın üstünlüğü vardı. 26. dakikada farkın 11'e (51-62) çıkmasından sonra 11-2'lik seri yakalayan ev sahibi tekrar maça ortak oldu ve son bölüme 66-62 Tofaş üstünlüğü ile girildi.Ancak Routins'in üçlüğü ile skoru eşitleyen Bahçeşehir, bitime 14 saniye kala Colom'un serbest atışları ile 79-77 öne geçti. Tofaş, son hücumu kullanamadı ve maçı ev sahibi 79-77 kazandı.