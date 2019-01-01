Basketbol otoriteleri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'i yorumladı

THY Avrupa Ligi'nde 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan ilk Türk takımı olan Fenerbahçe Beko, ilk devreyi de 14 galibiyetle lider tamamladı. Sarı-lacivertlileri mağlup edebilen tek takımın ise bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes olması bir başka dikkat çekici noktaydı. Ancak 10 maçta alınan 8 galibiyetle büyük moral bulan lacivert-beyazlılar son 5 maçta gelen 4 yenilgi ile sarsılsa da kendilerine ilk 4'te yer bulmayı başarıp, iddialarını korudular. Üçüncü temsilcimiz Darüşşafaka ise üst üste gelen şanssız yenilgilerden sonra Olympiakos gibi bir takımı yenerek moral buldu.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in Final Four şansları için ne dediler?

Murat Murathanoğlu-Yorumcu: Açıkça Efes'in o savunmasıyla, o takım olgusuyla önemli değişikliklere gitmezse F4'e kalacağını düşünmüyorum. Sen at, ben atayım ile olmuyor. Fenerbahçe geçmiş kadrolara oranla daha zayıf gözükse de Obradovic'i tanıyan oyuncularla en dirençli ve birbirini en iyi tamamlayan takım oldu. Büyük şanssızlık olmazsa final oynar.

Yusuf Erboy-Yorumcu: Anadolu Efes savunma düzeyini arttırmazsa işi zor. Ancak son haftalarda takımların yer seçmesi olursa alacakları saha avantajına göre de bu değişir. F.Bahçe'nin F4'e kalacağını düşünüyorum.

Kaan Kural-Yorumcu: Fenerbahçe şu anda 1 numaralı favori. Dört sene üst üste Final Four yaptılar ama bu garant i anlamına gelmiyor. Anadolu Efes için aynı şeyi söylemek kolay değil. İyi takım ama istikrarlı değiller. Biraz da Marttaki formları ile alakalı olacak durumları. Kısaca F.Bahçe favori, Efes aday...

Gökhan Türe-Basketbol Yazarı: F.Bahçe'nin standartları çok yukarıda. Uzun zamandır bir arada oynamanın artısıyla kötü günde bile kazanabiliyor ve F4 için ilk seçenek. Efes ise ilk 4'teki yerini korursa Final Four'a kalır.

Utkan Şahin-Eurohoops-Editör: Fenerbahçe çok büyük bir oranda kalacak. Obradovic döneminin en iyi basketbolunu oynuyorlar ve mesaj maçlarını kazandılar... Efes ise yetenek açısından F4'ü hak ediyor ama karakter ve sertlik de koymanız gerekiyor. Bunu yapıp yapamayacağını da ikinci yarıda göreceğiz.