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Griffin’den hakeme tablet!

Giriş Tarihi: 1.1.2019
Griffin’den hakeme tablet!
SPOR sahalarında, özellikle futbolda çok rastlamışızdır hakeme gözlük işareti yapılmasına... Ama NBA'de Indiana Pacers'ın Detroit Pistons ile oynadığı maçta bunun çok daha ötesi yaşandı. Indiana Pacers'ın evinde Detroit Pistons'ı 125-88'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın dördüncü periyoduna girilirken Detroit Piston'ın yıldız oyuncusu Blake Griffin, eline aldığı bir tabletten hakeme, hatalı karar verdiği bir pozisyonu izah etmeye çalıştı. Griffin, izlettiği videoyu sonrasında hareketleri ile tasdik etmeye çalışsa da hakemi etkilemeyi başaramadı.
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Griffin’den hakeme tablet!
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